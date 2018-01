Polémique sur la tombe de Johnny Hallyday: une plaque remettant son enterrement à Saint-Barthélemy en question se volatilise mystérieusement

Chaque jour aussi, les fleurs fanées disparaissent, de même que les cartes accompagnant les bouquets et les petits mots écrits sur des feuilles en papier qui sont récupérées pour éviter qu’ils ne s’envolent. Restent alors sur la tombe les fleurs fraîches, celles en tissu et les messages gravés dans des cadres solides ou sur des galets.

Lundi, un curieux cadre avait été déposé sur lequel on pouvait lire : « Pourquoi es-tu enterré à Saint-Barth ? Nous sommes persuadés que ce n’était pas ta volonté, tu aimais trop ton public… nous n’aurons jamais la réponse. Allez Johnny on pense à toi. Merci pour le twist et le rock ». Le lendemain, cette plaque adressée par des fans et qui dénotait quelque peu dans une décoration moins « polémique » avait disparu…