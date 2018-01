Mons: les travailleurs du Carrefour des Grands Prés sont en grève (vidéo)

Rédaction en ligne

Comme annoncé, le Carrefour des Grands Prés restera fermé ce vendredi et samedi. Malgré cette fermeture, les délégués syndicaux et employés ont décidé de se ressembler. Une centaine de travailleurs étaient présents ce matin à l’entrée du personnel de l’hypermarché. Ils veulent faire entendre leur mécontentement après l’annonce du plan de restructuration du groupe Carrefour. Plus de 1.200 emplois pourraient être touchés.