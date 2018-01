L’arrêt de travail spontané chez Aviapartner ne causait pas trop de perturbations vendredi matin à Brussels Airport, a indiqué l’aéroport national. Selon une porte-parole, seuls les passagers atterrissant à Bruxelles doivent attendre plus longtemps leurs bagages. Les passagers qui décollent, eux, ne sont pour l’instant pas touchés. «Il est possible que des retards soient enregistrés plus tard dans la journée mais pour l’heure, ce n’est pas le cas», a précisé la porte-parole.

Les travailleurs d’Aviapartner ont débrayé vendredi vers 9h afin de protester contre des problèmes récurrents au sein de la société de manutention qui gère environ 40% des vols à Brussels Airport, dont ceux de British Airways, Ryanair et TUIFly.