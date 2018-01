Une jeune fille de 16 ans a été retrouvée morte jeudi soir dans un manège à Wemmel (Brabant flamand), indique le parquet de Hal-Vilvorde. Ce dernier précise qu’aucune trace de l’intervention d’un tiers n’a été détectée à première vue, mais une autopsie aura lieu pour déterminer les causes du décès.

C’est un témoin qui ramenait un cheval au manège qui a prévenu la police et les services de secours jeudi soir. Le labo et un médecin légiste se sont rendus sur place. « Le labo et le médecin légiste se sont rendus sur place mais n’ont trouvé aucun élément qui laisserait présager l’intervention d’un tiers », explique Gilles Blondeau du parquet de Halle-Vilvoorde pour Het Laatste Nieuws.

Une nouvelle autopsie de la jeune fille devrait être effectuée pour déterminer les causes exactes de sa mort. Elle serait peut-être tombée de son cheval, mais l’enquête le déterminera. Un registre de condoléances a été installé dans le manège qui ne donnera aucune leçon aujourd’hui et demain.

Sur Facebook, de nombreuses personnes ont rapidement réagi suite à l’annonce de cette triste nouvelle. « Nous ne pouvons pas le croire », peut-on lire ou encore « Une fille si charmante, toujours bien disposée. Beaucoup de force pour les parents et les autres êtres chers ».