L'audition surréaliste de Jawad Bendaoud devant le tribunal: «On m'a vendu un bœuf bourguignon, j'ai fini avec un couscous»

Le procès de Jawad Bendaoud, le « logeur » des terroristes se poursuit à Paris. Jeudi après-midi, son témoignage a été entendu par les magistrats. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’homme est toujours aussi effarant que lorsqu’on l’a découvert sur les écrans de BFM TV le jour de l’assaut de Saint-Denis. Ce serait très drôle si on n’était pas dans un contexte terroriste.

Alors que deux jihadistes du 13-Novembre logeaient dans son squat, Jawad Bendaoud passait un soirée «sans aucun stress» chez lui. Il s’est défendu jeudi, extrêmement nerveux et confus, devant le tribunal à Paris d’avoir su qu’il hébergeait ces hommes recherchés dans toute la France. «Personne ne m’a mis au courant que j’hébergeais des terroristes», a répété le prévenu de 31 ans, jugé pour «recel de malfaiteurs terroristes». «Sur la tête de mon fils, je ne savais pas que c’était des terroristes», a dit Jawad Bendaoud. «J’aime trop la vie. J’aime trop les femmes, j’aime trop mon fils».

2/3 "Le codétenu m’a dit : t’as hébergé un mec, le croque-mort de Daech, il me parle de la vidéo du mec qui traîne des cadavres avec son pick-up. Moi je savais pas que c’était lui » #Jawad — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) 25 janvier 2018

Avec un débit ultra-rapide, et tenant des propos très décousus, Jawad Bendaoud a tenté de reconstruire ces jours précédant le 18 novembre, quand le Raid a pris d’assaut l’appartement qu’il s’était approprié à Saint-Denis, au nord de Paris. Les deux jihadistes, dont le cerveau présumé des attaques, Abdelhamid Abaaoud, sont morts dans cet assaut, ainsi qu’Hasna Aïtboulahcen, qui leur avait trouvé la planque par l’intermédiaire de Mohamed Soumah, également jugé pour «recel de malfaiteurs terroristes». Celle-ci aurait dit à Jawad Bendaoud qu’elle cherchait un logement pour son frère.

« Vous ne m’impressionnez pas »

L’interrogatoire s’est déroulé dans une atmosphère tendue, le prévenu interrompant sans cesse la présidente de la 16e chambre du tribunal correctionnel, Isabelle Prévost-Desprez. «Madame, vous ne m’impressionnez pas», a-t-il même osé, face à une juge d’une patience extrême.

3/3

« On m’a vendu un bœuf bourguignon, j’ai fini avec un couscous (…) Personne ne m’a mis au courant. Sur la tête de mon fils, je ne savais pas que c’était des terroristes » #Jawad — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) 25 janvier 2018

Jawad Bendaoud était vêtu d’un gilet zippé rouge du PSG, le même, dit-il, que celui qu’il portait quand il a rencontré Abdelhamid Abaaoud, le 17 novembre 2015 au soir. Il a raconté cette rencontre, qui a duré, selon lui, 6 ou 7 minutes.

- Il demande au jihadiste: «Ça va mon pote?», après lui avoir serré la main.

- Abdelhamid Abaaoud répond: «Je me suis pris la tête avec la mère de mes enfants. J’ai passé trois jours de fils de pute. Je veux faire la prière, me laver et dormir».

- Jawad Bendaoud l’interroge: «Tu viens d’où?»

- «Je viens de Belgique», répond Abdelhamid Abaaoud, qui lui demande la direction de La Mecque.

- «Franchement je ne fais pas la prière, frère», aurait dit Jawad Bendaoud.

« Comment j’ai pu être assez con ? »

«Comment j’ai pu être assez con pour ne pas capter?», demande le prévenu au tribunal. «J’étais défoncé Madame». Le 17, le prévenu raconte avoir pris de la cocaïne puis fumé du cannabis.

«A aucun moment je me dis que le mec est en cavale», affirme-t-il. Il confiera tout de même à sa compagne: «Ils sont chelou. Ils veulent juste faire la prière et dormir».

Il affirme aussi que son complice Mohamed Soumah ne connaissait pas le profil de ces hommes. «Madame, Mohamed Soumah qui me ramène des terroristes, c’est comme si je vous disais Joey Starr a rejoint Daech!», lâche-t-il.

‘j’avais pas saisi que j’allais me retrouver dans une affaire de terroristes avec 130 morts et des centaines de blessés.(…) A aucun moment je me dis que les gens que m’a ramenés Mohamed Soumah sont des terroristes » #Jawad — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) 25 janvier 2018

Jawad Bendaoud affirme ne pas avoir reconnu Abdelhamid Abaaoud, dont le portrait était pourtant partout. Il pensait que tous les jihadistes étaient morts le 13 novembre. En accueillant ces hommes, il voulait «rendre service», gagner de l’argent. Les jihadistes devaient payer 150 euros pour quatre nuits dans le squat.

« Sandwich escalope-Boursin »

Le 17 novembre, à quelques heures de l’assaut et de son arrestation, il a passé une soirée tranquille chez lui. «Aucun stress. Je suis allé sur le balcon. J’ai fumé un gros joint en regardant le stade de France. J’ai mangé un sandwich escalope-Boursin».

#Jawad : On aborde le fait que Jawad #Bendaoud a pris 7 grammes "avec une copine" avant d'accueillir l'équipe. "Je sais pas si quelqu'un prend de la cocaïne dans la salle, demande-t-il. Mais c'est terrible. Tu prends 1 gramme, 2 grammes et pique et pique et colegram." — Vincent Vantighem (@vvantighem) 25 janvier 2018

Son ADN a été retrouvé sur le scotch ayant servi à fabriquer une ceinture explosive, mais les jihadistes se sont servis d’un rouleau qui se trouvait dans le squat et que Jawad Bendaoud a pu utiliser plus tôt. Aucun contenu jihadiste n’a été retrouvé dans les ordinateurs et téléphones expertisés, a dit la présidente.

«Je n’ai pas saisi la gravité de l’affaire dans laquelle j’étais impliqué. La première fois que j’entends parler du Bataclan, c’est dans ma cellule en prison».

Il devra répondre vendredi aux questions des parties civiles et du parquet. Jawad Bendaoud, délinquant multirécidiviste, encourt 6 ans de prison.