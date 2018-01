Carrefour de Belle-île: «Même si on a peu d'espoir, on va se battre»

Ces actions sont menées en front commun CNE-SETCa dans les hypermarchés Carrefour de la région liégeoise. Au lendemain de l’annonce de la fermeture du magasin de Belle-île en juin prochain, le personnel est sous le choc. S’il s’attendait à des pertes d’emplois et/ou à la révision des conditions de travail, il n’imaginait pas que la direction annoncerait un plan de restructuration d’une telle ampleur, comprenant la fermeture pure et simple de l’hypermarché.

«Même si on a peu d’espoir, on va se battre», assure Brigitte Streel, qui en appelle à la solidarité des commerçants de la galerie Belle-île. «Ils sont très inquiets car ils sont bien conscients que l’hypermarché est un moteur pour leurs activités, d’autant plus qu’il y a un projet d’extension. Il est fréquenté mais il est vrai qu’il est très grand et comprend une grande partie de non-alimentaire qui occupe de l’espace. Le loyer est fort élevé à Belle-île, plus que dans d’autres centres commerciaux, et cela contribue donc aux frais.»

« L’enjeu est énorme »

Une inquiétude qui est partagée du côté du SETCa. «Au-delà de Belle-île, l’enjeu est énorme en région liégeoise car non seulement les autres commerces de la galerie risquent d’être impactés par la fermeture de l’hyper mais on peut craindre également des mouvements de personnel et donc des pertes d’emplois dans les autres hypermarchés», souligne Julien Dohet, secrétaire politique SETCa Liège.

De nouvelles assemblées du personnel auront lieu samedi matin dans les différents hypermarchés afin de décider de la réouverture ou non. Le magasin de Belle-île devrait, néanmoins, rester fermé samedi.

Le plan de restructuration national annoncé jeudi par le groupe Carrefour prévoit plus de 1.200 pertes d’emplois, dont un millier dans les hypermarchés et 180 au siège central. Ce plan prévoit notamment la fermeture des hypermarchés de Genk et Belle-île. A Liège, 140 personnes pourraient perdre leur emploi.