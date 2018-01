Un couple découvre un squelette à l'intérieur du mur de leur nouvelle maison (photos)

Les voisins de Mary Cerruti avaient prévenu la police à propos de la mystérieuse disparition de la dame en 2015. Quand les forces de l’ordre sont rentrées dans la maison de Mary, ils ont trouvé six chats morts à l’intérieur. Mais aucun signe de la dame.

Pictures of the floorboard that police believe Mary Cerruti fell through and the hole detectives cut in the wall to access her remains. Her bones were found inside her Heights home last March. Case has been closed. Heartbreaking. #KHOU11 pic.twitter.com/znEeKMOATZ