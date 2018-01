Tanja, une Néerlandaise de 19 ans, a participé à une émission de téléréalité sur les mères adolescentes « Four hands on one belly. » Dépendante à la nicotine, elle n’est pas parvenue à arrêter de fumer malgré sa grossesse. Un passage qui a choqué beaucoup de monde sur Twitter.

« Je fumais depuis l’âge de quatorze ans et je voulais arrêter quand j’étais enceinte », déclare Tanja dans l’émission « Four hands on one belly. » La jeune fille était consciente que fumer n’était pas bon pour son foetus. Mais à la vue de ses échographies, elle n’a pas jugé qu’il était nécessaire d’arrêter : « Mon bébé était en bonne santé, alors j’ai continué », explique-t-elle. Son petit copain, fumeur lui aussi, n’a pas l’air de trouver que cela pose problème non plus.

Tous deux se sont rencontrés il y a un an et demi, lors d’une soirée arrosée. « Nous l’avons fait sans préservatif. Je prenais la pilule, mais je suis tout de même tombée enceinte, probablement à cause des antibiotiques que je prenais », explique la jeune femme.

Sur Twitter, la jeune femme se fait littéralement démonter par les internautes. Plusieurs s’en prennent au désordre de la maison, au fait que les antibiotiques n’ont aucune incidence sur la prise de pilule contraceptive ou se moquent de l’inconscience de la future maman.