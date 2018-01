Le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, a exprimé vendredi sa «compassion» pour les personnes touchées par le plan de restructuration de Carrefour et leurs familles, tout en se déclarant opposé au recours aux prépensions pour amortir le choc social.

«Maintenant les autorités doivent se mettre ensemble pour soutenir les personnes licenciées. Je crois que la prépension n’est pas une bonne mesure dans ce cas-ci. Ce serait un mauvais signal parce que, actuellement, il y a en Belgique près de 300.000 emplois vacants. Donc, je ne peux pas m’imaginer que si tout le monde fait son boulot comme il faut, on ne puisse pas trouver des emplois pour les personnes licenciées», a-t-il affirmé lors de l’émission Matin Première de la RTBF-radio dont il était l’invité.

Le gouvernement a rendu plus difficile l’accès à la prépension parce que cela «pesait lourd sur le financement de la sécurité sociale en général et sur le système des pensions», a ajouté M. Van Overtveldt (N-VA).

«Le gouvernement a pris pas mal de mesures pour stimuler la création d’emplois. Ces derniers mois, on a vu une énorme création d’emplois. Si tout le monde, y compris les autorités fédérales et régionales, fait son travail comme il faut, ça doit certainement être possible de trouver des emplois intéressants pour toutes les personnes licenciées chez Carrefour», a-t-il encore déclaré.

La direction belge du groupe de distribution a annoncé jeudi son intention de supprimer jusqu’à 1.233 emplois et de fermer deux de ses hypermarchés en Belgique, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire au siège d’Evere.