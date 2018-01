Oupeye: un couple corrigeait 3 de ses enfants à coups de canne

Belga

Le parquet a requis vendredi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de 6 mois et un an de prison contre un couple d’habitants de Hermée (Oupeye), poursuivis pour avoir commis des faits de coups et blessures à l’égard de trois de ses enfants. Le père, parfois imité par la mère, utilisait régulièrement une canne pour corriger ses plus jeunes enfants.