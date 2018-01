Ed Sheeran annoncé mort… par erreur: il a été confondu avec un mécanicien de 82 ans!

Une photographie d’Ed Sheeran a été utilisée dans une rubrique nécrologie annonçant la mort d’un mécanicien islandais de 82 ans, dont le nom n’est autre que Svavari Gunnari Sigurdsson, d’après les Inrocks.

Et vu qu’Ed Sheeran est également très célèbre sur l’île, les nombreux fans du chanteur se sont hâtés de noter l’erreur : « Je déteste casser l’ambiance mais Ed Sheeran est mort. Il se trouve que c’est aussi un islandais de 82 ans appelé Svavar. Ed Sheeran n’était apparemment que son nom de scène… #ripsvavarsherran », commente l’un d’entre eux sur Twitter.

Hate to break it to u but Ed Sheeran is dead. It also turns out he is a 82 year old Icelandic man called Svavar. Ed Sheeran was apperantly only his stage name.... #ripsvavarsheeran pic.twitter.com/gxXuccmU2h