Une soignante prise en flagrant délit en train de gifler à plusieurs reprises sa patiente, âgée de 78 ans et démente, dans sa propre maison

Stacey George, 46 ans, a été pris en flagrant délit de violence envers une dame âgée, dans sa propre maison de Kettering, en Angleterre. Sur une vidéo de caméra de surveillance on voit l’infirmière gifler à plusieurs reprises Sabina Marsden, une dame de 78 ans, victime de troubles psychologique. C’est la fille de la victime qui a découvert les faits.

Tout a commencé par des suspicions de la part de Gina Owen, la fille de Sabina. « Au départ, nous pensions que sa santé déclinante venait de sa démence. » Ce sont d’autres indices qui l’ont mis sur la voie. Sa maman était nerveuse, n’arrêtait pas de se gratter. Gina a donc décidé d’installer une caméra de surveillance dans la maison de sa maman. Ce qu’elle a vu est horrible. Sur la vidéo, on voit l’infirmière gifler à plusieurs reprises Sabina, lui arracher sa couverture et même l’insulter. On l’entend dire « mon dieu comme tu pues » sur les images.

Après avoir découvert le petit manège, Gina est entrée dans la pièce et a invité l’infirmière à s’en aller. « Je vais devoir vous demander de partir », lui dit-elle. « Nous avons une installation caméra et nous vous avons vu frapper notre maman ce matin, arracher sa couverture et lui dire qu’elle puait. Partez maintenant. »

Arrêtée par la police, elle a été relâchée sous caution, malgré ses aveux. Une situation que ne comprend pas la fille de la victime. « [Une caution], ce n’est rien de plus qu’une tape sur les doigts. Si je l’avais frappée ce jour-là, j’aurais eu beaucoup plus de problèmes. Elle ne devrait pas s’en sortir sous caution. Ce qu’elle a fait est une véritable attaque. Je l’ai vue depuis mon travail sur mon téléphone, c’était juste horrible. Ma mère est une personne merveilleuse et mérite tellement mieux que ça… mais elle a vécu un enfer. »

La police a prévu de rencontrer la famille de la victime pour parler de la décision qui a été prise. « Nous pouvons confirmer que nous avons enquêté sur l’assaut. Après avoir analysé les preuves, nous avons délivré l’infirmière sous caution », explique un porte-parole des forces de police. « Protéger les personnes vulnérables est une grande priorité pour nos services. C’est toujours décevant d’entendre que des victimes ou leurs familles ne sont pas totalement satisfaites de l’issue de l’enquête mais nous serons heureux d’en discuter avec eux s’ils désirent nous contacter. »

L’infirmière a été licenciée de Mega Care, la société qui l’employait. « Nous sommes consternés et dégoûtés par les actions de notre ex-employée », explique Winner Lawal, le PDG de Mega Care. « Depuis 22 mois que Sabina utilise nos services, 96 % des visites ont été réalisées par ce membre de l’équipe. Elle était la seule patiente dont s’occupait l’infirmière en question. Nous avions des retours réguliers de la famille de Sabina qui nous disait préférer n’avoir qu’elle comme infirmière attitrée. Aucune indication ne nous permettait de penser qu’elle pourrait commettre des actes si atroces. »

Depuis que l’infirmière a été démise de ses fonctions, l’état de Sabina s’est grandement amélioré. Elle parle plus et elle mange et dort mieux.