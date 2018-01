Arnaqués, Thibaut et Grégory, deux Liégeois, perdent tous leurs bitcoins: ils auraient pu gagner 1.500.000€!

Deux Liégeois , Thibaut et Grégory, pensaient obtenir un million et demi de leur placement dans de la monnaie virtuelle, mais tout s’est volatilisé. L’homme auquel ils avaient confié leurs quelque 106 bitcoins vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Liège pour abus de confiance.

En 2012, on commençait déjà à parler pas mal des «bitcoins», une monnaie virtuelle cryptographique créée trois ans plus tôt. Thibaut et Grégory, deux Liégeois de 35 ans, avaient eu envie d’y investir lorsqu’Antoine, une de leurs connaissances, le leur avait proposé.

Antoine s’était fait passer pour un vrai pro. Thibaut et Grégory lui avaient confié 10.000€, ce qui avait permis, à l’époque, d’acheter 106 bitcoins.

Mais rapidement, les bitcoins ont été dilapidés par Antoine. En drogue, en placements foireux...

> Les deux hommes ont estimé leur dommage à près de 1.500.000€.

> Le tribunal, lui, a estimé le bitcoin/pièce à une valeur bien moindre.