Le dessaisissement par le juge de la jeunesse du dossier de Younes Abaaoud confirmé

Le parquet fédéral a confirmé vendredi l’information circulant depuis plusieurs jours selon laquelle le tribunal de la jeunesse s’était dessaisi du dossier de Younes Abaaoud. Le frère du cerveau présumé des attentats de Paris serait aujourd’hui âgé de 17 ans, mais il n’a plus donné de signe de vie depuis de nombreux mois. Un mandat d’arrêt international pourrait désormais être délivré à son encontre.

Younes Abaaoud avait quitté la Belgique pour la Syrie en 2014, alors âgé de 13 ans, en compagnie d’Abdelhamid.

En 2016, quelques mois après la mort de son frère dans l’assaut du Raid à Saint-Denis, l’adolescent était dans le viseur d’Interpol à la suite d’informations selon lesquelles il comptait revenir en Europe pour venger son ainé. Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête.

Alors qu’il n’a plus donné de signe de vie depuis des mois, Younes Abaaoud est revenu dans l’actualité cette semaine, à l’occasion du procès de Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah, les deux individus qui avaient fourni une planque à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh après les attentats de Paris. Lors de la première audience, la présidente du tribunal l’a ainsi déclaré mort.

Le parquet de Bruxelles affirme ne pas être au courant de son décès, mais confirme que le juge de la jeunesse en charge de son dossier s’en est dessaisi le 17 janvier dernier.