Tim Wellens remporte, comme en 2017, le Trofeo Serra de Tramuntana (vidéo)

Tim Wellens (Lotto Soudal) a remporté, comme en 2017, le Trofeo Serra de Tramuntana cycliste, le deuxième des quatre volets du Challenge de Majorque (cat 1.1), vendredi en Espagne.

Le Belge a devancé l’Italien Gianni Moscon (Sky) au terme des 140,1 kilomètres entre Serra de Tramuntana et Deia. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a complété le podium.

Sous une pluie battante et par une température de 10 degrés, le peloton a vu le début de course animé par de nombreuses attaques. C’est finalement un groupe de quatre coureurs qui s’est détaché avec Sondre Holst Enger, Sindre Sjoestad Lund, Jordi Simon et Elmar Reinders. Le quatuor n’est jamais parvenu à creuser un réel écart, l’équipe Movistar contrôlant la course à distance pour son leader Alejandro Valverde. C’était d’ailleurs le deuxième jour de course pour l’Espagnol de 37 ans depuis sa grave blessure sur le Tour de France en juillet 2017.

Dernier membre de l’échappée, Enger a finalement été repris par un groupe de poursuivants composé de Valverde, Moscon, Gianluca Brambilla, Gregor Mühlberger et Tim Wellens. Les cinq coureurs ont roulé près de 50 km ensemble. Wellens a profité de la longue descente dans le final pour prendre les devants, accompagné uniquement par Moscon, qu’il a battu dans un sprint à deux.

C’est la première victoire belge de la saison 2018, la troisième pour l’équipe Lotto Soudal après les deux succès d’André Greipel au Tour Down Under.

John Degenkolb (Trek-Segafredo) s’était imposé la veille au Trophée Campos (1.1), long de 177,7 km. Samedi se déroulera le Trofeo Lloseta-Andratx avant le dernier volet du Challenge de Majorque dimanche, le Trofeo Playa de Palma.

Le Challenge de Majorque est une épreuve composée de quatre «trophées» indépendants qui inaugurent traditionnellement la saison cycliste en Europe.