Acheté par le Standard pour un montant évalué à 2 ou 2,5 millions d’euros, Gojko Cimirot va peut-être avoir un baptême de feu pour sa première apparition sous son nouveau maillot. Le médian bosnien (25 ans), arrivé du PAOK Salonique, espère être de la partie dimanche (18h), pour le choc face à Anderlecht.

« Le Clasico est un grand match en Belgique. Je pense que le stade sera complet et qu’on sera capable de faire un résultat », a expliqué, sur le site du Standard, le nouveau renfort liégeois qui se décrit comme un médian « offensif mais qui peut jouer en défense ». « Je vais essayer de montrer mes qualités sur le terrain. Je sais que le club a des supporters fantastiques et que le stade est beau. Je me réjouis d’y jouer, peut-être déjà dimanche. »