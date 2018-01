Un enfant de 8 ans fait une chute à vélo, il meurt quelques jours plus tard de façon mystérieuse

Une simple chute à vélo est un épisode que la plupart d’entre nous a connu en étant enfant. Pourtant, la chute de Liam Ferguson a eu un dénouement beaucoup plus tragique. Même si la chute était tout à fait banale, le petit est décédé étrangement quelques jours plus tard.

Le 13 janvier, Liam Ferguson, un petit garçon de huit ans vivant dans l’Oregon, fait du vélo comme beaucoup de petits de son âge. Il a malheureusement fait une chute, plutôt banale à première vue. Le guidon a déchiré son jean et s’est enfoncé dans sa cuisse.

Sa maman a constaté la blessure et a décidé d’emmener son fils aux urgences pour le faire recoudre. Il a pu rentrer chez lui directement. Ce n’est que quelques jours plus tard que l’état de santé de Liam s’est dégradé subitement. Son beau-père a enlevé son pansement et aurait hurlé « il a la gangrène, on fonce à l’hôpital », a expliqué Sarah Herbard, la mère du petit Liam, à nos confrères de l’Eastern Oregonian.

l’enfant avait en fait contracté une ce que l’on appelle la « bactérie mangeuse de chair ». Cette « fasciite névrosante » produit une toxine qui détruit les tissus. Elle est entrée via la blessure du guidon de vélo avant de se propager dans la cuisse du petit Liam, qui a été « rongé de l’intérieur » par la bactérie.

Malheureusement, cette bactérie est difficile a détecté et il est souvent trop tard que le diagnostic est posé. Liam est finalement décédé dimanche dernier à l’hôpital au chevet de sa mère. Elle le qualifie de « rayon de soleil qui aimait tout le monde et que tout le monde aimait. »