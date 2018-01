L’enquête se poursuit concernant l’accident qui a coûté la vie à Nicole Dubois, jeudi vers 18h30, à Sprimont. La septuagénaire a été renversée par une voiture alors qu’elle traversait la Haie des Chênes.

Des sanglots dans la voix, Marcel Dubois, son mari raconte le récit de cette soirée tragique.

Nicole Dubois est décédée sur le coup. Un décès qui a évidemment profondément choqué son époux et ses proches, mais aussi de très nombreux Embouriens. Le couple que formaient Nicole et Marcel Dubois était en effet fort connu dans la localité. « Elle avait travaillé comme secrétaire à l’administration communale, souligne son époux. Elle avait connu trois bourgmestres. Et avant ça, elle avait travaillé à l’université. »

