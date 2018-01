Boussu: «Agora», c'est aussi le nom d'une association...

« Plusieurs citoyens m’ont interpellé quand ils ont appris le nom de la liste du cdH montois, raconte le président de l’association qui a pour but de promouvoir le débat et la citoyenneté. Je ne comprends pas pourquoi ce parti a choisi le même nom que le nôtre car nous sommes de plus en plus connus dans la région. Nous avons par exemple organisé, il y a deux mois, un débat au Plaza Art de Mons sur l’éveil de la permaculture. C’est triste, notre association existe depuis bien plus longtemps que la liste du cdH. »

« Totalement indépendants »

Le conseiller communal de 28 ans, qui s’était présenté sur la liste ECOLO en 2012, est un peu perdu car il devait aussi lancer une liste citoyenne à Boussu, toujours avec le nom « Agora ». « Tout est déjà prêt. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Tout le monde va croire que nous sommes apparentés au cdH alors que ce n’est pas du tout le cas. Nous sommes totalement indépendants. Pour mon association, qui va organiser plusieurs activités en 2018, cela pose aussi problème et crée un certain malaise. Nous nous étonnons de voir un grand parti comme le cdH s’inspirer de nos idées. Mais il devient à la mode pour les partis traditionnels de se couvrir d’une autre étiquette que la leur. »

Réunion en urgence

Cyril Mascolo ne compte pas se laisser faire. « Nous, nous voulons continuer avec le nom « Agora ». Mais nous serons peut-être obligés de revoir notre position. Je vais évidemment prendre contact avec les membres du cdH montois. Je veux obtenir des explications. Et s’ils le peuvent, j’espère qu’ils vont changer le nom de leur liste. De notre côté, nous avons organisé une réunion de toute urgence pour voir quelles démarches nous pouvons entreprendre. »