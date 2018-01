De l'amiante sur les colonnes de l'école

Au conseil communal ce jeudi, des rapports concernant la rénovation de l’école communale de Genly ont provoqué stupéfaction et colère dans les rangs de l’opposition : l’établissement est non conforme sur plusieurs points. De l’amiante a même été signalé dès 2007. Bien que les enfants ne soient pas en danger, selon la majorité, des travaux devraient être menés en urgence.

La majorité (PS) ne s’attendait sans doute pas à être à ce point malmenée, au moment d’approuver une demande de subsides PPT (Programme prioritaire des travaux) pour rénover l’école communale de Genly en 2019 ou 2020.« Est-ce que l’échevin des travaux dort sur ses deux oreilles ? », a alors demandé David Volant, chef de l’opposition GénérationS Quévy. « Parce que si j’étais à sa place, moi je ne le pourrais pas. » En cause, des rapports concernant l’école, tous défavorables. L’absence de détecteurs incendie a été remarquée par les pompiers mi-2017, tandis que l’électricité apparaît comme non conforme. Et, surtout, l’amiante est déjà mentionné dans un rapport de… 2007 ! « Il est impératif de ne pas laisser les enfants dans ces conditions », s’est emporté M. Volant. La majorité a minimisé l’ampleur des risques, tandis que les téléphones chauffaient après le conseil communal. Suite à un contact avec le conseiller en prévention, Stéphane Leroy, échevin des Finances, a voulu rassurer : il n’y aurait pas de danger pour les enfants. « C’est comme si vous achetiez une vieille maison », s’est-il justifié, « c’est une vieille chaudière et l’électricité est à refaire, mais ce n’est pas dangereux. » En ce qui concerne l’amiante, présente sur les colonnes des préaux, ce ne serait pas dangereux en l’état. Suite à une proposition de GénérationS Quévy, une demande de PPT sera introduite en extrême urgence. L’opposition a également déclaré qu’elle accepterait sans hésiter que les 236.000 € nécessaires aux travaux soient débloqués.