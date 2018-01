Le Roeulx: des menaces de mort faute d'invitation au mariage

C.K.

Le 28 novembre 2016, Mélissa et son frère Adriano écopaient chacun d’une peine de huit mois de prison et d’une amende de 1.200 euros devant le tribunal correctionnel de Mons, pour avoir proféré des menaces d’attentat contre leur frère et leur belle-sœur. Motif de leur courroux : ils n’avaient pas été invités à leur mariage !