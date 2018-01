Le message émouvant de Thomas Buffel à sa femme, décédée il y a un an

Il y a tout juste un an, Stéphanie, la compagne de Thomas Buffel, quittait notre monde, emportée à 38 ans par un cancer de l’intestin. Aujourd’hui, l’ancien Diable rouge élève seul ses deux enfants, des jumeaux, Fausto et Maceo. Avec une force et un caractère indescriptibles selon ses coéquipiers.

Ce vendredi, il a posté un message émouvant sur les réseaux sociaux.

« Il y a un an, nous devions te dire au revoir avec beaucoup de douleur et de chagrin. Nous avions tant de questions et d’inquiétudes, mais le meilleur cadeau que tu m’as donné est le pouvoir d’avancer. Ton inquiétude était grande mais je peux te rassurer d’ici bas. Tu nous manques tous les jours mais nous allons bien. Tu peux être très fière quand tu vois comment les jumeaux grandissent à la vitesse de l’éclair »