Sa Pinto avant Standard - Anderlecht: «On fait une fixation sur mon attitude»

Il a néanmoins tenu à faire passer un message avant la présentation de Gojko Cimirot. « Depuis le match de mardi à nouveau dans un contexte particulier, j’ai souhaité, en concertation avec la direction, ne pas faire de point presse ce vendredi. Je vois que tout ce que je fais ou dis devient polémique, attisé par certains médias qui en rajoutent. Il y a trop peu de respect pour l’équipe ou pour moi, on se focalise trop sur moi et pas sur certains problèmes comme l’arbitrage. Mardi dernier, je souhaitais juste avoir des explications de l’arbitre par rapport à un arbitrage très contestable, pointé du doigt par tous. Cet arbitrage a pénalisé notre équipe pour deux matches. Je reconnais que j’étais très fâché sur le moment mais c’était normal dans un pareil contexte. Aujourd’hui, je constate qu’on ne parle plus que de mon attitude. Avec cette nouvelle convocation à la Commission des Litiges, dont j’attends des explications et où je m’exprimerai, je préfère me concentrer sur la rencontre et ne pas venir parler de tout cela deux jours avant un match important. »