Vanhaezebrouck avant Standard - Anderlecht: «J'aime l'ambiance de Sclessin»

Une première pour lui en terres liégeoises en tant que T1 du RSCA comme pour plusieurs de ses ouailles. « Mais, il ne faut pas trop se focaliser là-dessus », estime-t-il.

On a fait l’analyse du match. J’en parle au groupe mais pas en public. Il y a plusieurs points qu’on doit améliorer. On doit notamment être plus dangereux dans le rectangle. Mais, je ne peux pas continuer à dire que les centres sont mauvais. Il y en a eu des bons. Mais, les attaquants doivent se rendre disponibles et faire le bon choix.

Je ne vais pas faire de simulation sinon je vais me faire mal au genou (rires). Plus sérieusement, je ne veux pas trop parler de Sa Pinto. Ce soir-là, je trouvais cela vraiment dommage parce que le Standard avait fait une bonne première mi-temps. En deuxième période, il n’a été question que d’interruptions du jeu également dues à nos supporters.

Il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Plus on fait attention à cela, plus cela peut influencer les joueurs. Il faut en parler mais il faut surtout mettre l’accent sur le terrain. On sait qu’il y aura du bruit. Moi, j’appelle ça une bonne ambiance. J’aime aller au Standard. Et puis, s’ils veulent évoluer à haut niveau, mes joueurs doivent être prêts à jouer dans une atmosphère hostile. Si c’est trop difficile dans ces circonstances, c’est que vous n’êtes pas un joueur d’Anderlecht. C’est le cas aussi pour les jeunes. Mais, je pense aussi que les arbitres doivent prendre cela en compte aussi. Je me souviens de Steven Defour, il avait pris deux cartons jaunes pour rien. J’espère que si cela se reproduit, l’arbitre prendra en compte le contexte.