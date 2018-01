Luc Trullemans nous livre en exclusivité ses prévisions météo pour les prochains jours. Profitez de ce « beau » week-end, car après on s’attend au retour de conditions plus hivernales !

L’anticyclone des Açores va s’étendre ce week-end de l’Archipel du même nom vers l’Italie et les Balkans en faisant glisser le long de son flanc nord un air très doux dans lequel les températures passeront, selon l’altitude, de 3 à 8º pour samedi vers 6 à 13 pour dimanche après-midi. Il fera généralement sec avec possibilité de petites apparitions du soleil plus particulièrement ce samedi.

Le complexe dépressionnaire qui recouvrira le nord de l’Atlantique et la Scandinavie va surtout se développer en début de semaine prochaine sur la Scandinavie et l’ouest de la Russie tandis que l’anticyclone commencera à se retirer de plus en plus vers l’ouest.

Des zones pluvieuses pas trop actives en profiteront pour traverser nos régions dès lundi en étant suivies d’un air un peu moins doux avec, pour lundi, des maxima entre 6 et 10º selon les endroits. Mardi prochain nous bénéficieront temporairement d’un air plus sec avec de belles éclaircies. Il fera plus frais la nuit et le matin avec des minima entre 1 et 5º et le retour de quelques petites gelées sur le relief ardennais où les températures pourront localement baisser entre -1 et -3º.

Un noyau dépressionnaire se déplacera mercredi du proche océan vers le continent européen en passant par la Mer du nord où il pourra provoquer beaucoup de vent voire même une tempête. Cela nous amènera à nouveau des périodes de pluie qui se transformera graduellement en neige fondante ou en neige au-dessus de 500m en Ardenne. Notons des maxima pour mercredi de 2 à 7º.

Jeudi et vendredi prochain le vent tournera plus vers le nord nous amenant de l’air en provenance de la Mer du nord ou du sud de la Scandinavie. La nuit et le matin nous observerons des minima autour de 3º à la mer, de 0 à 2º en plaine et entre 0 et -3º en Ardenne ; l’après-midi, les températures ne dépasseront pas 6 ou 7º en plaine et 3 à -1º en Ardenne. Des périodes d’averses de pluie, de grésil ou de neige fondante se produiront et en Ardenne il neigera au-dessus de 300-400m.

Pour le week-end du 3-4 février il semblerait que nous restions dans cet air très frais avec surtout dans l’intérieur du pays, encore quelques averses hivernales et également quelques chutes de neige en Ardenne.