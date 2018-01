Le SPW leur réclame des taxes auto qu'ils ont déjà payées: de nombreuses personnes seraient dans le cas!

Rédaction en ligne

Passer d’une facture de 413,95 euros à 1.554,05 euros à payer, c’est ce qui est arrivé à Joachim Beer, un habitant de Plombières (Verviers), quand il a demandé un échelonnement de paiement pour sa taxe véhicule en 2016. En cause : une taxe de mise en circulation et de roulage qui n’auraient pas été payées… en 2012. Il a eu beau montrer les preuves de paiement, on lui réclame toujours de l’argent. Isabelle Zwarts, une habitante de Vottem (Liège), est également dans le cas.