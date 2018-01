La scène a eu lieu dans le RER, à Paris. Une navetteuse l’a immortalisé sur son téléphone. Un couple s’envoie en l’air débout dans la rame de métro. Postée ce jeudi, la vidéo a déjà été vue plus d’un million de fois.

Selon l’internaute qui a capturé la vidéo, la scène s’est passée dans le RER D à Paris, à hauteur de la station d’Épinay-sur-Seine. Les commentaires n’ont pas tardé à arriver, la plupart choqués par de tels agissements.

La SNCF, en charge du RER, a décidé d’envoyer la vidéo à la justice. « Nous avons vu la vidéo sur Twitter grâce à notre social room et nous avons aussitôt décidé de l’envoyer aux autorités judiciaires », a expliqué la société de chemin de fer française à nos confrères de Closer.

Si les deux personnes étaient retrouvées, elles pourraient payer ça très cher. « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende », explique le site Légifrance.

En attendant, le tweet a déjà été partagé près de 34.000 fois et likée plus de 18.000 fois. Même le rappeur JoeyStarr a téléchargé la vidéo pour la poster sur son compte Instagram avec les hashtags : #JoeyLAmiDuPetitdéjeuner #laFranceQuiSeLèveTôt #DouceFrance.

Nous avons choisi de flouter ces images.