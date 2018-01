Lucas, 12 ans, a été abordé par un prédateur sexuel sur le Web: «Il est toujours choqué et n'ose plus se connecter à Facebook»

Rédaction en ligne

Début janvier, Lucas, 12 ans, s’est fait aborder par un homme étrange sur Facebook. Il a pris peur, en lisant les messages qu’il envoyait. Et pour cause, l’inconnu lui demandait s’il aimait les hommes, et exigeait une réponse de sa part. Il a d’ailleurs exhibé son sexe devant d’autres enfants du même âge que Lucas. Le pédophile présumé est désormais identifié par les services de police.