FA Cup: Manchester United facile à Yeovil (0-4), Lukaku buteur

Alexis Sanchez a fêté ses débuts avec les Red Devils par un assist sur le deuxième but mancunien.

Manchester United s’est qualifié vendredi pour les 8e de finale de la Coupe d’Angleterre en allant s’imposer 0-4 à Yeovil. Marcus Rashford (41e), Ander Herrera (61e), Jesse Lingard (89e) et Romelu Lukaku (90e+3) ont fait la différence contre une équipe du bas du classement en division 3. Préservé, le Diable Rouge est monté au jeu à la 75e à la place de Juan Mata. Cette rencontre était également l’occasion pour le Chilien Alexis Sanchez, fraîchement arrivé d’Arsenal, de jouer ses premières minutes avec son nouveau maillot.

Aux Pays-Bas, le Sparta Rotterdam a enregistré à Heerenveen sa huitième défaite d’affilée en championnat (2-1). L’équipe de Loris Brogno (remplacé à la 79e) et du capitaine Ryan Sanusi a pourtant ouvert la marque par Julian Chabot (3e, 0-1). Mais Reza Ghoochannejhad, ancien du Standard et de Saint-Trond, a égalisé (15e, 1-1) et Denzel Dumfries a donné la victoire aux ’Superboeren’ (65e, 2-1).

Première passe décisive d'@Alexis_Sanchez sous le maillot de Manchester United ! 💪#YEOMUN 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/So6IE4gB1u — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 26 janvier 2018

Après 20 journées, le Sparta reste donc dernier (11 points) et Heerenveen (9e, 27 points) peut toujours espérer une place dans les play-offs pour le dernier ticket européen.

GOOOAAAAL ! @MarcusRashford profite d'une hésitation pour tromper le portier adverse ! 👏#YEOMUN 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/yE9ytcgls8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_fr) 26 janvier 2018

Principaux résultats des 16e de finale

Vendredi

Yeovil Town (D4) — Manchester United 0-4

Samedi (en heure GMT)

(13h30) Peterborough (D3) — Leicester

(16h00) Southampton — Watford

Middlesbrough (D2) — Brighton

Huddersfield — Birmingham City (D2)

Notts County (D4) — Swansea

Wigan (D3) — West Ham

(18h30) Newport County (D4) — Tottenham

(20h45) Liverpool — West Bromwich

Dimanche

(14h30) Chelsea — Newcastle

(17h00) Cardiff (D2) — Manchester City