Henri PFR, grand gagnant des D6bels Music Awards

Belga

Nommé à trois reprises, Henri PFR a raflé les trois trophées qu’il pouvait convoiter lors de la 3e cérémonie des D6bels Music Awards, qui se déroulait vendredi dans les studios de Média Rives à Liège. Le DJ s’est ainsi distingué dans les catégories « Dance & Electro » et « Artiste solo masculin ». Quant à son titre « Until The End », il a été sacré « Hit de l’année ». Le morceau « In The Mood » lui a par ailleurs valu un disque d’or.