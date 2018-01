Un chat pour soigner les résidents atteints d'Alzheimer à Quaregnon (vidéo)

N.Z.

La maison de repos « L’Arbre de vie », à Quaregnon, vient d’accueillir une nouvelle résidente un peu particulière. En effet, Lili est une jeune chatte d’un an, adoptée à l’Étoile de Bonté. Non contente d’animer les lieux, elle contribue au bien-être des personnes âgées atteintes d’Alzheimer et peut apaiser leurs douleurs, par sa présence et ses ronronnements.