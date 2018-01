Mons: la société I-Movix (ralentis d'images) en faillite

Créée en janvier 2005 à Mons, la société spécialisée dans le ralenti extrême d’images – plus de 5.000 images enregistrées par seconde – employait 20 personnes dans ses bureaux de l’avenue Emile Cornez. Dans un communiqué diffusé vendredi soir, la société I-Movix S.A. en aveu de faillite remercie tous ses clients, distributeurs, partenaires et amis pour leur confiance et tous les bons moments passés ensemble depuis 2005. « Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre équipe extraordinaire de jeunes talents, ingénieurs passionnés et focalisés, techniciens, vendeurs, personnel administratif, etc. Nous sommes très fiers des produits fantastiques que nous avons tous développés chez I-MOVIX depuis 2005 », écrivent Laurent Renard et son épouse Nathalie.

En 2008, la petite entreprise montoise parvenait à démontrer son savoir-faire à l’échelle internationale dans le cadre des jeux olympiques en Chine. Ses ralentis lors de la retransmission d’images étaient utilisés par plusieurs chaînes de télévision. A l’époque, le patron de l’entreprise montoise avait décroché un contrat d’un million d’euros sur place. Ce nouveau contrat exclusif portait sur la distribution de caméras de type SprintCam Live V2 pour une durée de sept mois à travers la Chine.

Coupe du monde de foot

En mars 2014, cette fois c’était dans le cadre de la coupe du monde de football au Brésil que I-Movix décrochait un important contrat avec TV Globo, le principal réseau de télévision au Brésil. La PME confortait même sa position de leader mondial sur ce marché très particulier.

A l’époque, I-Movix vendait des caméras via une quinzaine de distributeurs en Asie, aux USA et en Amérique du Sud. La société poursuivait sa croissance en exportant sa marque sur les plus grands terrains de sport à travers le monde.

Laurent Renard n’a pas souhaité s’exprimer quant aux raisons de cette faillite.