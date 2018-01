St-Nicolas: ils ont grugé les amateurs de pièces de collection

Jacques, un Durbuysien de 72 ans, s’était lancé par l’intermédiaire de Fabrice, un habitant de St-Nicolas de 41 ans, dans la vente de pièces de monnaies de collection, créant pour ce faire un profil de vendeur sur le site de vente en ligne eBay. Ils avaient ainsi appâté des passionnés de numismatique prêts à casser leur tirelire pour s’offrir « la » pièce pouvant compléter leur collection. Mais une fois le montant de la transaction payé, les acheteurs recevaient une enveloppe vide. Les deux prévenus prétendaient que les pièces étaient tombées… Ils viennent d’être condamnés par le tribunal correctionnel de Liège.

Le premier client à porter plainte pour abus de confiance avait été un habitant du Hainaut qui avait expliqué aux policiers, le 30 juin 2014, comment il s’était retrouvé avec une enveloppe vide après avoir payé 5.000 euros pour une seule pièce de monnaie. Après avoir échangé avec le vendeur, qui semblait avoir de bonnes appréciations (fabriquées par le prévenu quadragénaire), l’acheteur avait viré l’argent et il avait reçu une lettre recommandée contenant seulement un papier. Quelques jours plus tard, une nouvelle plainte était enregistrée : un habitant d’Oupeye, en région liégeoise, avait payé 14.000 euros pour un lot de pièces. Et il avait également reçu une enveloppe ne contenant qu’un papier, en l’occurrence un reçu…

C’est Fabrice qui, en se faisant passer pour Jacques, gérait les contacts. Il prétendait qu’il n’était en rien responsable d’une quelconque perte de pièces pendant le trajet.

Intercepté par la police fédérale à la fin juillet 2014, le septuagénaire, qui exerçait une profession d’indépendant, avait expliqué que le quadragénaire était un de ses clients réguliers. Selon lui, ce dernier lui avait demandé s’il pouvait utiliser son identité pour créer un profil sur eBay afin de vendre des pièces de monnaie ; il lui aurait aussi demandé s’il pouvait employer, pour ce faire, son numéro de compte en banque et un de ses GSM. Il avait agi « pour rendre service », avait-il soutenu. Mais, a relevé le tribunal, il avait tout de même eu un rôle actif, puisque c’est de son commerce qu’il avait rédigé les factures envoyées aux clients par Fabrice.

Fabrice avait un « rôle majeur », a estimé le tribunal, mais il a emprunté pour entamer l’indemnisation des victimes. Il écope d’une peine de 200 heures de travail. Jacques, sans antécédents judiciaires et toujours en forme physiquement, est condamné à une peine de 100 heures.