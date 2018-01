3.600€ pour une échoppe non déclarée aux Coteaux

Un habitant de la rue Féronstrée regrette sans doute fortement, au vu du jugement que vient de rendre le tribunal correctionnel de Liège, de s’être improvisé commerçant ambulant lors de la Fête des Coteaux de la Citadelle. Le 4 octobre 2015, il avait installé une petite échoppe, rue des Mineurs, proposant à la vente des boissons alcoolisées. Une dame née en 1986 était occupée à servir des boissons lorsqu’un contrôle avait été opéré par l’inspection sociale… La dame avait d’abord prétendu qu’elle n’était pas rémunérée et qu’elle donnait juste « un coup de main », puis elle avait fini par reconnaître que le Liégeois la payait pour travailler, à raison de 10 euros l’heure de 18h à minuit. Commerçant de profession, le patron n’avait pas fait de déclaration Dimona. Il n’a pas répondu aux convocations des policiers et des inspecteurs sociaux, et il n’a jamais répondu favorablement à la proposition de transaction qui lui a été faite, pour un montant de 850 euros.

Le tribunal correctionnel l’a jugé par défaut, soulignant l’atteinte portée par le prévenu « à la sécurité sociale, aux droits des travailleurs et à l’ensemble de la collectivité ». La note est salée : il écope d’une amende de 3.600 euros.