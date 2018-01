Royaume-Uni: un nouveau radar installé pour protéger l'espace aérien britannique d'une menace russe «réelle et grave»

Un nouveau radar de la Royal Air Force (RAF), situé dans les Shetland et destiné à protéger l’espace aérien britannique d’une menace russe « réelle et grave », sera bientôt opérationnel, a indiqué le ministère de la Défense britannique.

Ce nouveau radar, « qui renforcera la capacité du Royaume-Uni à pister les aéronefs militaires ou civils non identifiés, sera bientôt opérationnel », a déclaré le chef de la RAF dans un communiqué vendredi.

Il s’est rendu sur le site où est installé ce radar, d’un coût de 10 millions de livres (11,4 millions d’euros), dans les Shetland, archipel britannique situé en Écosse, au nord du Royaume-Uni.

L’île va retrouver « le rôle qu’elle a joué dans les années 1960-1970, lorsque le site a été utilisé comme radar d’alerte avancée sur le flanc nord de l’Otan », souligne le ministère.

« Nous protégerons toujours notre ciel d’une agression russe. Ce radar est un élément vital des défenses britanniques, alors que nous réagissons face à l’intensification des menaces globales et renforçons notre capacité à y répondre », a déclaré le ministre de la Défense, Gavin Williamson, cité dans ce communiqué.

« Les actions de la Russie ne sont pas limitées aux frontières orientales de l’Europe. La menace envers les moyens de subsistance britanniques est réelle et grave », ajoute le ministre.

Cette annonce intervient dans un contexte de relations tendues entre le Royaume-Uni et la Russie. En novembre, la Première ministre Theresa May avait évoqué les actes « hostiles » de la Russie. Dans un entretien au Daily Telegraph publié jeudi, le ministre de la Défense a accusé la Russie de vouloir provoquer la « panique » ou attaquer la Grande-Bretagne, assurant que Moscou espionnait les réseaux d’approvisionnement électriques reliant la Grande-Bretagne et l’Europe.

La Russie représente « le défi sécuritaire le plus complexe et réel que nous ayons à affronter depuis la Guerre froide », a aussi affirmé lundi le chef de l’état-major interarmes britannique. Il réclame plus d’argent pour les forces armées afin qu’elles soient en mesure de faire face à la menace.