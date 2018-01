Volkswagen aurait forcé des singes à inhaler des gaz d'échappement afin de démontrer que le diesel n'était pas nocif

C’est le New York Times qui a révélé cette information en fin de semaine.

En 2014, l'European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector, un institut de recherche, a mené une étude assez inédite quelque temps avant que le scandale du dieselgate n'éclate. Une dizaine de singes, placés ont été placés devant des écrans pour « se divertir », enfermés dans des chambres hermétiques. Le but était de leur faire inhaler les gaz d'échappements d'un véhicule diesel. Il s’agissait, dans ce cas, d’une Beetle.

« Les constructeurs allemands ont financé l'expérience en essayant de prouver que les diesels dotés des dernières technologies sont bien plus propres que les anciens. Mais les scientifiques américains qui ont conduit les tests n'étaient pas au courant d'une chose: la Beetle fournie par Volkswagen avait été modifiée pour que les niveaux de pollution soient bien moins importants que sur la route », écrit le New York Times.

Volkswagen a présenté ses excuses : « Nous estimons que cette méthode scientifique était une erreur et nous excusons pour celle-ci ».