Une femme née en 1972 a été interpellée samedi soir pour tentative de vol avec violence chez un vétérinaire d’Esneux (province de Liège), a-t-on appris au parquet de Liège. Elle a expliqué vouloir se procurer des calmants. Lors de son interpellation, elle s’est déshabillée et aurait formulé des avances sexuelles aux policiers.

Les fait se sont déroulés vers 22h30. La porte du vétérinaire était ouverte et aucune trace d’effraction n’a été constatée. C’est le propriétaire des lieux qui a appelé la police en découvrant la femme en train de fouiller son cabinet.

Lors de l’arrivée des policiers, la dame s’est déshabillée totalement et a proposé à l’un d’entre eux une relation sexuelle. Elle s’est aussi rebellée et a tenté de mordre et de griffer les agents. Lors de son audition, le magistrat de garde a pu constater que l’état psychologique de la quadragénaire était instable. Le dossier a été mis à l’instruction.