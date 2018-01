Colfontaine et Honnelles: les bourgmestres Lucien D'Antonio et Bernard Paget têtes de liste PS

Lucien D'Antonio et Bernard Paget ont été élus têtes de liste par les militants de Colfontaine et Honnelles ce dimanche 28 janvier. Le premier avec 95,5 % des voix, et le second avec 97,5 %.

Le bourgmestre de Colfontaine, Lucien D'Antonio (photo), a été plébiscité par les militants qui se sont déplacés en nombre le matin à Pâturages pour choisir à bulletin secret celui qui mènera l'équipe socialiste lors des prochaines élections communales.

Avec 95,5% des voix, il conduira donc la liste PS à Colfontaine et ce pour la troisième fois. Rappelons que Lucien D'Antonio avait obtenu plus de 2.600 voix de préférence lors des dernières élections communales, soit près d'un quart des suffrages sur son seul nom et plus de la moitié des voix socialistes, démontrant ainsi le très large soutien dont il dispose dans la population.

Plus que jamais, le bourgmestre souhaite poursuivre les projets initiés, comme la réhabilitation du site des Vaneaux, le recrutement massif de personnes en réinsertion professionnelle, ou encore un nouveau projet ambitieux visant à améliorer l'accessibilité des citoyens aux services communaux, sans oublier les investissements dans les revêtements routiers, la sécurité et l'action sociale.

À Honnelles, Bernard PAGET a également obtenu un score sans équivoque de 97,5% des voix des militants qui se sont déplacés. Il sera donc à nouveau candidat bourgmestre et conduira une liste d'ouverture. Bernard Paget continuera à multiplier les activités culturelles et festives qui permettent aux habitants des Honnelles de cultiver le lien social dans cette commune rurale et bucolique. La construction d'une nouvelle salle omnisports, qui constitue l'une de ses priorités, devrait contribuer à faciliter ces rencontres et ce lien social.