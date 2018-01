À Paris, la crue de la Seine a atteint son pic à 5,84m

Belga

La Seine a atteint son pic de crue à Paris dans la nuit de dimanche à lundi, loin de son record historique, avant une décrue qui s’annonce très lente. Le fleuve qui traverse la capitale française en longeant musées et monuments a culminé à 5,84 m, soit plus de quatre mètres au-dessus de la normale, selon l’organisme de surveillance Vigicrues. C’est moins que la crue de juin 2016 (6,10 m) et très loin du record de la crue historique de 1910, où la Seine avait atteint 8,62 m.