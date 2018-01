La vie dans la rue s’apparente à un véritable fléau. Les SDF doivent constamment tenter de subvenir à leurs besoins qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Leur nombre ne cesse d’augmenter et les gens sont de plus en plus indifférents. Le jeune homme est décédé dans la rue de Dampremy durant la nuit de mardi à mercredi. Il avait seulement 33 ans.

> Plusieurs personnes se sont rendues au boulevard Audent pour lui rendre un dernier hommage. (photos)

> Fabian était très connu dans la rue, son départ n’a laissé personne de marbre.