Leurs vacances de rêve ont tourné au cauchemar une fois de retour chez eux: attention, photos chocs

Cela faisait des années qu’Eddie Zytner et sa compagne Katie Stephens rêvaient de faire un long voyage au soleil. Le couple canadien s’est donc rendu, mis janvier, en République dominicaine pour un séjour inoubliable au soleil. Mais malheureusement, si tout s’est bien passé sur place, ils se souviendront longtemps de leur retour à la maison…

Il y a une quinzaine de jours, Eddie Zytner et Katie Stephens, deux Canadiens de respectivement 25 et 21 ans, se sont envolés pour la République dominicaine. Pour ce voyage de rêve, ils avaient réservé une chambre dans un établissement quatre étoiles à Punta Cana. Soleil, chaleur, piscine, mer turquoise, le rêve.

Mais si tout s’est bien passé sur place, la situation s’est rapidement compliquée une fois de retour chez eux. Très vite, les deux tourtereaux ont remarqué qu’il se passait quelque chose de spécial au niveau de leurs pieds : « D’un coup, on a commencé à sentir des démangeaisons au niveau des pieds. On avait déjà senti ça durant le séjour, mais là, c’était plus grave », ont-ils expliqué chacun sur Facebook.

Eddie et Katie ont alors tenté de savoir ce qui pouvait être à l’origine de ce mal. Rapidement, un docteur a compris de quoi il s’agissait, car il avait eu le même problème en revenant d’un voyage en Thaïlande : les deux amoureux avaient été attaqués par des « larva migrans cutanée », des petites larves de parasites qui s’étaient glissées sous leur peau aux extrémités de leurs pieds : « Cette maladie se développe souvent dans des endroits humides. Comme nous marchons pieds nus dans le sable, ces parasites peuvent facilement entrer en contact avec nous. Nous ne le savions pas, et nous nous sentons obligés de vous le dire », a écrit Eddie sur Facebook, en publiant les photos de leur mésaventure.

Durant des jours, les deux jeunes ont dû combattre les démangeaisons, l’enflure, des cloques et des marques rouges laissées par ces vers qui se déplacent sous leur peau…

Comme si cela n’était pas assez, Eddie et Katie ont galéré pour trouver un médicament adéquat, car celui-ci n’était pas disponible au Canada. Mais tout est finalement rentré dans l’ordre. Reste donc les souvenirs… Même s’ils se seraient bien passés de ceux-là…