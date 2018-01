Ce mercredi à Boussu, un homme et son fils de 5 ans, sous le choc, ont été pris en charge par le service d’aide aux victimes de la police boraine. Le père a déclaré que deux individus les avaient agressés. En vue d’enlever l’enfant, selon lui. Une enquête est en cours.

Un drame a sans doute été évité ce mercredi à Hornu (Boussu). Un père a en effet déclaré une tentative d’enlèvement sur son fils de 5 ans, à la police boraine. Deux individus les ont agressés et auraient essayé de kidnapper l’enfant. Ni l’un ni l’autre ne sont blessés, mais ils ont été choqués et ont d’ailleurs été pris en charge par le service d’aide aux victimes de la police boraine.

« Mon mari est fort marqué et mon enfant aussi. Mais on préfère ne pas s’exprimer pour pouvoir reconstruire la famille », a simplement déclaré la maman.

Les faits se seraient produits rue du Commerce à Boussu, plus exactement entre la rue du Commerce et la rue Barbet, sur la voie entre le terril et le stade du centre sportif du Grand- Hornu. Un endroit très proche d’une école.

Dans un premier temps, le père a prévenu un agent de police près de l’école, avant de se rendre aux bureaux de la police boraine.

Sur les réseaux sociaux, les messages d’indignation et de soutien ont très vite afflué : « On a vraiment peur pour nos enfants. Quel monde de fous. Courage au petit, il a dû avoir bien peur » dit cette mère de famille.

