Quand Hillary Clinton se paie Donald Trump aux Grammys Awards (vidéo)

Les Grammys Awards avaient décidément un accent politique cette année. La cérémonie, qui s’est déroulée cette nuit à New-York, a vu de nombreux artistes et célébrités faire passer des messages forts. Que ce soit à propos du mouvement #Metoo ou… du président américain.

En effet, le présentateur James Corden avait décidé d’enregistrer une courte vidéo dans laquelle il simulait un casting de lecture d’extraits du livre polémique « Fire and Fury : Inside the Trump White House ». Plusieurs célébrités ont joué le jeu comme le chanteur John Legend, le producteur DJ Khaled, la chanteuse Cher ou encore le rappeur Snoop Dog. Mais une intervenante pour le moins inattendue est également apparue à l’écran.

Lisant l’un des passages les plus commentés du livre, Hillary Clinton a surpris tous les téléspectateurs. C’est donc elle qui a eu le privilège d’expliquer pourquoi Donald Trump, obsédé par la peur d’être empoisonné, préfère manger au fast food, et plus particulièrement chez McDonald’s, qu’il considère plus sûr. Pour la petite histoire, c’est l’ex-candidate démocrate à la présidentielle américaine qui a été choisie par James Corden dans ce faux casting.