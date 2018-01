Tabassé à mort dans un parc à Jamioulx: deux suspects vont être présentés au juge d'instruction

Belga

Un jeune de 17 ans, originaire de Jemeppe-sur-Sambre et sans antécédent judiciaire, a été interpellé et privé de liberté. Il est soupçonné d’être impliqué dans la mort de Pierre à Jamioulx (Ham-sur-Heure/Nalinnes), indique le parquet de Namur lundi. Le suspect sera prochainement présenté au juge de la jeunesse. On a également appris que deux majeurs doivent être présentés au juge d’instruction Tock cet après-midi.