Walibi recrute 600 saisonniers

Belga

Walibi est à la recherche de 600 saisonniers et étudiants pour travailler dans le parc d’attractions de fin mars à novembre, annonce-t-il lundi. Le parc situé à Wavre recrute des opérateurs d’attractions, des collaborateurs en vente et en abonnements, des enquêteurs, des secouristes ou encore des agents d’accueil et de propreté.