Wallonie picarde : l'application qui traque les nids-de-poule

Rédaction en ligne

Signaler un dépôt sauvage ou un nid-de-poule dans sa commune. C’est à cela que sert l’application Betterstreet. Les citoyens peuvent envoyer une photo à leur commune dès qu’ils constatent un problème et la commune peut ainsi agir. Les communes de Brunehaut et de Flobecq utilisent déjà l’application depuis plus d’un an. Elles seront bientôt rejointes par Estaimpuis.