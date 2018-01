Cette grand-mère très courageuse se jette sur le braqueur qui menace la vie de son mari (vidéo)

L’homme avait beau être armé, Socorro Ordello n’avait absolument pas envie de se faire dérober la recette durement gagnée de sa supérette. Sur les images, on la voit repousser l’arme du malfrat, alors qu’il la vise. Elle s’élance sur lui sans réfléchir pour le frapper, le pousser. Le délinquant, qui ne s’attendait pas à une telle réaction de la vieille dame, se met en fuite. Il n’est parvenu à voler qu’un très maigre butin… de moins de cinquante euros.

Un acte terriblement héroïque, même si la police déconseille d’agir de la sorte. La dame, prénommée Socorro Ordello raconte « ne pas avoir perçu le danger » : « En revoyant les images, je réalise que cela aurait pu mal tourner pour moi. Mais la vérité, c’est que sur le moment, je n’ai même pas eu peur. Grâce à Dieu, il ne m’est rien arrivé et à mon mari non plus », a-t-elle commenté sur CBS2 News.

Le couple a malgré tout rouvert leur magasin, mais craint aujourd’hui de revoir apparaître le voyou pour qu’il vienne récupérer le reste du butin qu’il comptait dérober lors de sa première visite.