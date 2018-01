La province de Hainaut fait le ménage de ses ASBL

Le conseil provincial du Hainaut va se voir proposer ce mardi le projet de réforme des ASBL concoté par le collège. « Plus qu’une réforme, une révolution démocratique », selon Serge Hustache. Il s’agit pour l’essentiel de réduire drastiquement -de 37 à 16- le nombre de ces ASBL para-provinciales. Même si, insiste le député provincial, rien d’illégal n’avait été commis dans les affaires qui ont fait du bruit... Illégal non, mais moral ?

La province de Hainaut se décide enfin à faire le ménage dans ses ASBL. Des 37 associations sans but lucratif qui dépendent directement de la province, il ne devra en subsister à terme que 16 -et cela sera fait avant les élections d’octobre, promet Serge Hustache, le président du collège provincial (le « premier ministre » de la province). Le nombre des ASBL provinciales sera diminué en fusionnant certaines ASBL entre elles d’une part, et d’autre part, en remettant directement aux services provinciaux les missions de certaines autres. Le tout sans toucher au personnel -quelque 700 personnes sont employées par ces ASBL. Quant aux « sursalaires » qui ont jeté la suspicion sur ce secteur (certains fonctionnaires qui exercent en plus de leur travail à la province des tâches particulières pour une ASBL sont payés en supplément) on les évitera à l’avenir en leur préférant le recours à des services extérieurs.

Il y a un an, Annie Taulet (PS) et Bernard Liébin (MR) étaient mis sur la sellette pour la coquette somme qu’ils percevaient, en plus de leur confortable rémunération de députée provinciale pour la première, ou de conseiller provincial pour le second, comme présidente et vice-président du conseil d’administration du CIH (centre informatique du Hainaut), une ASBL provinciale. Depuis, il n’est plus possible de verser ce type de dringuelle à des mandataires politiques, des élus, que ce soit sous forme de fixe ou de jeton de présence, insiste Serge Hustache.

Cas un peu différent le mois dernier : Lionel Bonjean (MR) a démissionnédu conseil communal de Mons suite à nos informations concernant son travail à la province de Hainaut. Alors qu’il y était inspecteur général (fonctionnaire provincial, donc, et non élu comme Annie Taulet et Bernard Liébin) il touchait un sursalaire de 800 € par mois pour sa mission au sein d’une ASBL provinciale directement liée à Hainaut Développement.