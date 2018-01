Caprice d'enfant de stars: quand la fille de Beyonce et Jay Z dicte la conduite de ses parents lors des Grammy's (vidéo)

En un geste, Beyonce et Jay Z se sont fait remettre à leur place par leur fille de six ans. Camila Cabello, la chanteuse à l’origine de Never Be the Same ou Havana, en featuring avec Young Thung, a prononcé un discours enflammé, dans lequel elle honorait les « rêveurs » et remettait en cause la présidence de Donald Trump.

Beyonce et Jay Z, accompagnés de leur fille Blue Ivy, étaient parmi ceux qui applaudissaient fervemment les mots qui avaient été prononcés.

Yo did Blue Ivy just tell her parents to not clap? Lol. #GRAMMYs pic.twitter.com/Lrvf3DasbO — Music Heads TV💫 (@MusicHeadsTV) 29 janvier 2018

Dans un geste très élégant, mais très capricieux également, Blue Ivy s’est plaint du bruit que faisaient ses parents. De sorte à les faire taire. Ce qui a fonctionné. Difficile de dire si ceux-ci ont juste « obéi », ou se sont tout simplement demandé ce que Blue Ivy leur voulait exactement. Sur le visage de Jay Z, on peut voir que lui-même n’en revient pas. Une scène à moitié « wtf » et à moitié hilarante.