Huit ans de prison requis pour un coup de couteau donné à Charleroi à un journaliste de la chaîne ARTE!

Le journaliste Jean B., qui travaille pour l’émission «Karambolage» sur la chaîne ARTE, avait passé la soirée au «Rockerill» et regagnait son hôtel situé dans le centre-ville lorsqu’il a été accosté par trois individus à bord d’un véhicule, sur le boulevard Bertrand. Ces derniers lui ont demandé une cigarette et le piéton, éméché, leur a répondu «qu’à Charleroi, il ne trouverait que de la cocaïne et de l’héroïne». L’un des trois prévenus, Jessy S., a riposté par une claque avant de quitter les lieux avec ses deux acolytes.

La voiture a toutefois fait demi-tour et, cette fois, c’est Jeremy V.qui en est descendu pour donner un coup de couteau au journaliste. Atteint au thorax, ce dernier a été grièvement blessé.

Lors de la dernière audience, le parquet a requis huit ans de prison contre Jeremy V., estimant l’intention homicide établie, ce que conteste Me Marie-Cécile Deprez, conseil du prévenu. Celle-ci affirme que la soudaineté des faits (une vingtaine de secondes) n’a pas permis à son client de viser une partie létale.

Me Gras, qui défendait Jessy S., poursuivi pour coups et non-assistance à personne en danger, a précisé que son client n’avait appris le coup de couteau qu’une fois sur l’autoroute, alors qu’ils prenaient la direction de Tournai. «A ce moment, il ne pouvait plus rien faire pour aider la victime», a ajouté l’avocat qui sollicite une peine de travail.

Me Brocca, conseil de Timmy I. a sollicité l’acquittement pour le jeune homme, impressionné par l’attitude agressive du prévenu principal.

Jugement le 12 février.